Vrei sa dai gol? Poftim!

La meciul dintre FCSB si Beer Sheva, din cadrul Grupei G a competitiei Europa League, doi dintre oaspetii israelieni, Taha si Elhamed, facandu-li-se, probabil, mila de neputinta alor nostri de a vari mingea in poarta lui Goresh si dorind, ca un gest… crestinesc, sa-l „canonizeze” in credinta fotbalului pe tanarul Florinel Coman, i-au adresat acestuia, printr-o abordare ventriloca, pacatoasa intrebare: „Vrei sa dai gol?”. Pofticiosul Florinel, avid de a a-si vedea numele pe tabela de marcaj, a dat din cap a aprobare, iar ei, intr-un cor al darniciei, l-au indemnat, pe cand se dadeau deoparte: „Poftim!”. Atat i-a trebuit dragutului nostru fotbalist: a luat „buclucasa” si, dupa ce l-a pacalit pe bietul portar aflat dupa ciuperci, a trimis-o in plasa! 1-0 pentru fosta Steaua! Delir, pupaturi, sperante, confeti si laude aduse de comentatorii televiziunilor care au cumparat transmisia cu pricina. Toti cei douazeci si sase de mii de chibiti s-au descheiat satisfacuti la laibare si au asteptat spectacolul si umilirea adversarului. Dar… canci!, vorba unui vecin de-al meu ce traieste din ajutorul social si vede meciurile la televizorul subsemnatului. Ce a urmat a fost un fel de joaca de-a soarecele si pisica, in care fecesebistii fugeau de colo-colo, pierdeau aproape toate mingile, pasau cu ravna la adversar si nu puteau lega jocul decat intamplator! Asa ca nu trecura decat sase minute si Sahar a dat cu mingea-n plasa lui Nita! De-aci incolo, tot asa s-a desfasurat partida, oaspetii jucand destul de bine si periculos, iar ai nostri, arar, mai pocneau cate-o minge prin terenul celor de la Beer Sheva. Ba, spre sfarsit, israelienii au facut sa ne tremure… lenjeria pe noi de teama infrangerii. Vorbind fara ocol, baietii lui Dica au jucat aproape de nota de trecere, dar asta nu i-a impiedicat pe laudacii de la ziarul „de specialitate” sa dea un titlu pe prima pagina de zece schioape: „Vitezistii!”. Maiculita, cata lingusire! Aceasta maglisire nu face altceva decat sa insulte adevarata generatie a vitezistilor, care era formata din Lacatus, Balint, Belodedici, Stoica si compania! Ar fi de spus, ce-i drept, ca acest egal (1-1) ne aduce calificarea in primavara europeana, ce nu-i de colea! Dar cu scremete! Cat despre arbitraj, e de semnalat ca brigada condusa de turcul Halis Ozkahya ne-a… halit o lovitura de la unsprezece metri, la un hent in careu ce s-a vazut si din avion, comis de un aparator advers la o minge tintita bine de Budescu. In plus, urmasii lui Baiazid s-au mai razbunat o data pe alde Morais lasandu-i pe israelieni sa ridice cotonoaga la rang de performanta! Urat! * De a doua zi s-a repornit campionatul Ligii intai. In primul joc, botosanenii i-au invins pe cei din Voluntari cu 1-0, aratand tuturor ca alcatuiesc o trupa faina! Al doilea meci, disputat la Giurgiu, a fost de pomina. Oaspetii, craiovenii, au marcat inca de la inceput, bagandu-i in cazanul derutei pe baietii lui Edi Iordanescu. Vazandu-i cum alearga, crezui ca oltenii ii vor face arsice pe dunareni. Pana la urma, n-a fost asa. Gazdele au egalat printr-un gol superb realizat de Ionita. Apoi doljenii au inscris iarasi, insa Dandea a marcat pentru 2-2, in pofida faptului ca echipa sa era in zece oameni, prin eliminarea portarului Iliev, care i-a altoit un sut in tender gorobetelui care s-a opus degajarii. Spre sfarsitul meciului, Ionita a fost faultat in careu, dar arbitrul Barsan nu a catadicsit sa fluiere! Iata ca nu numai arbitrul turc e un hot la drumul mare, ci si acest Barsan, care ar trebui lasat la vatra! Dar cine sa o faca? Grecul adus de Burleanu, care conduce arbitrajul din Romania in limba elena? Aoleu! * Jucand la Medias cu trupa socotitorului Pustai, Dinamo a castigat cu 3-0! Se pare ca elevii lui Miriuta au spart, in sfarsit, ghinionul! Sa speram ca o vor tine tot asa! * Duminica, in Gruia, ceferistii gararului Dan Petrescu, jucand cu moldovenii din „dulcele targ al Iesilor”, au obtinut cu greu victoria (1-0), multumita golului inscris de Ciprian Deac. Nu s-a inteles de catre nimeni insa de ce, dupa primirea golului, alde Cristea voiau, suparati, sa iasa de pe teren!? * Mai spre noapte, FCSB a dat piept cu reprezentantii Concordiei. Dupa un joc destul de strans, echipa lui Dica a castigat cu 2-1. Cu aceasta isprava, trupa lui Becali s-a instalat pe primul loc al ligii, lasandu-i pe clujeni sa invarta roata din spate a carutei!