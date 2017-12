Una rece si-alta calda

Cei doi raspunzatori de jocurile echipei care candva se numea Steaua, Becali, ca finantator, si Dica, un fel de antrenor fara viza in carnet, au pus la cale saptamana trecuta, dupa mintea lor, lovitura secolului.

Aceasta constand in alcatuirea unei formatii care sa-i faca arsice pe producatorii de ciocolata din Lugano. Au trimis insa in teren fotbalisti care nu mai jucasera impreuna niciodata, ori doar pasager, caci nu i-a dus inteligenta pana acolo cat sa inteleaga ca nu este posibila o victorie cu asemenea formatie dezlanata impotriva unei trupe temeinic alcatuite. Cum era de asteptat, echipa din Lugano, serioasa si bine asezata pe picioare, desi nu avea sanse de calificare decat ipotetico-fantastice, a venit la Bucuresti, pentru ultima partida din grupa, determinata si gata sa le intoarca palaria celor doi inchipuiti, care deja se vedeau asezati pe scaunul capului de serie. Demers izbutit, Lugano invingand FCSB-ul cu scorul de 2-1. Situatie in care „ros-albastrilor” li s-au „confiscat” locul intai in grupa si milionul de euro cuvenit echipei fruntase, transfer operat urgent de bancherii elvetieni catre „beneficiarii” de la Plzen. Ramasi cu buza umflata si cu amintirea excesului de orgoliu si incredere de dupa primele trei partide din grupa, cand se credeau cap de turma, mielutii becalieni acum behaie de spaima la gandul ca au devenit… carne de tun pentru Arsenal, Milan, Lazio sau Villarreal! Revenind la meciul cu elvetienii, ce am vazut in teren, mai ales in primul mitan, ne-a intristat de-a dreptul, fiindca sarmanii fotbalisti antrenati in campia Berceniului alergau de parca erau legati cu mainile la spate. In plus, s-a simtit lipsa unei tactici de joc coerente si adecvate, la care s-au adaugat tehnica deficitara, poate emotia, astfel ca zburau nepermis de multe mingi la adversari, erori fructificate de elvetieni rapid, in minutele 3 si 32. Vazand ei, starostele si vataful sau, ca au dat-o in bara cu formatia aia fantoma, au ordonat niste schimbari, aducand in teren, printre altii, si pe omul de ciocolata Gnohere, care, tinandu-si obiceiul, a inscris in poarta elvetienilor, aducand ceva sperante spectatorilor. Ce-i drept, jocul s-a mai incalzit putin, dar imboldul bucurestenilor s-a datorat opririi unuia dintre motoare de catre oaspeti. Concluzionand, prestatia echipei lui Becali si Dica a fost de-a dreptul penibila. *Lasand de-o parte competitia europeana, sa trecem oleaca prin curtile unde s-a jucat etapa a 21-a a Ligii intai. In primul meci, giurgiuvenii lui Edi Iordanescu, care au jucat mai slab ca niciodata, au reusit totusi sa castige partida cu elevii lui Marin Barbu, cu scorul de 1-0. Partida a fost una jalnica, fiindca Juventus nu a jucat mai nimic, iar Astra a fost de nerecunoscut. Pana si vedeta Alexandru Ionita a dat cu bata in balta, trimitand mingea pe langa poarta de la punctul cu var. Noroc ca arbitrul a mai dictat un penalty, ferind echipa si pe liderul ei de o umilinta si mai stridenta. Mai probabil tanarului fotbalist i s-au urcat laudele la cap, mai ales ca cei de la CFR Cluj l-au acontat pentru plutonul comandantului Dan Petrescu. Oricum, Astra se afla pe acelasi loc cu echipa lui Hagi, Viitorul, care, sambata seara, in localitatea cu cei mai multi gemeni din tara, le-a tras o papara zdravana, cu 3-0, elevilor lui Ion Moldovan. Tot sambata, dar mai spre intuneric, formatia de sub Dealul Feleacului a invins cu greu (1-0) echipa de pe Bega condusa de Ionut Popa. Cu aceasta victorie, clujenii se cocotasera in varful pomului, la vreo opt craci deasupra FCSB-ului. Duminica seara, la Medias, producatorii de zaibar nu au putut trece de clasa profesorului de aritmetica Pustai, in ciuda faptului ca au dominat partida (0-0). Cum oltenii au ratat o lovitura de la unsprezece metri, s-ar fi putut spune ca au avut ghinion, numai ca si norocul le-a fost aproape, spre sfarsitul partidei, cand ardelenii au trimis mingea in bara portii doljene! Asa ca… Ziua s-a incheiat cu jocul dintre Botosani si FCSB. Rusinati de evolutia penibila, asa cum scriam mai inainte, cu trupa din Lugano, bucurestenii au pus osul serios la bataie si le-au administrat trei drajeuri de chinina moldovenilor. Invingand categoric, s-ar putea zice ca „ros-albastrii” si-au mai spalat din pacate. Una rece, alta calda! Astfel, in clasamentul campionatului, au redus distanta fata de CFR Cluj la cinci… poste! Hm!