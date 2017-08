Una calda, patru reci!

Parca voind sa confirme zicala in care se spune ca flamandul se viseaza mancand, patru dintre echipele noastre, Dinamo, Craiova, Astra si Viitorul, s-au batut de-a surda cu caramida in piept facand apel la speranta, caci visul nu li s-a implinit, iar rezultatele lor deplorabile le-au aruncat de pe sinele competitiilor europene.

Primele trei au esuat direct in santul anonimatului in plan extern, iar Viitorul, protejata de regulamentul FIFA, va mai ramane pe… rambleul Europa League, primind o a doua sansa. Sigur ca echipe ca AC Milan si Athletic Bilbao erau, fara discutie, favorite, si mai nimeni nu se gandea ca ele ar putea fi surclasate de trupa producatorilor de praz doljean, respectiv cea a „cainilor rosii”. La asa ceva nu prea aveam nazuinte, dar vorbind despre Viitorul si Astra, care au intalnit niste adversare modeste, ne incercau oarece sperante, numai ca scorurile incasate de Hagi (1-4) si de giurgiuveni (0-1) ne-au trimis la colt ca proaspeti „beneficiari” ai unui dus rece. Din toata tevatura generata de cele cinci meciuri europene s-a iscat si un graunte de bucurie, scos la iveala de echipa oierului-sef Gigi Becali, care, renascand parca din cenusa precum pasarea aia, le-a tras gambeta pe ochi exportatorilor de bere din Plzen. Nu-i de colea sa le administrezi un bax cu lichid… letal (o jumatate de duzina de goluri) „insetatilor” cehi si sa reusesti a-ti continua calea in Champions League! Scorurile de 2-2 si 4-1 au fost rezultatele obtinute de fotbalistii stelari de la FCSB, care, treziti precum albinele din somnul de peste iarna, au pus osul temeinic la bataie, obtinand o victorie clara care ne-a bucurat. De-aici incolo vine insa greul, trupa lui Dica urmand sa joace cu portughezii de la Sporting Lisabona, nume important si greu de invins, chiar daca ros-albastrii in corpore si-au aratat entuziasmul pentru… blandetea sortilor! Ar mai fi de remarcat faptul ca „neintelesul” Denis Alibec este fara indoiala un fotbalist de clasa, care atunci cand se trezeste din toropeala devine o adevarata bomba pentru adversari. La ultimul meci, cu Plzen, el a jucat exact ce trebuia, iar in repriza a doua ne-a uimit prin efortul depus si prin cele cateva pase formidabile, dintre care una, trimisa lui Tanase, a nascut al treilea gol. Dar si ceilalti jucatori ai FCSB-ului s-au intrebuintat serios, fara sa-l uitam pe Nicolae Dica, a carui pricepere de a alcatui echipa i-a adus succesul, subminand chiar lovitura de bata a lui Becali data lui Alibec prin ridicarea banderolei de capitan. Tanarul antrenor, eludand comanda venita de la… centru, a avut indrazneala sa decida ca jucatorul cu pricina sa poarte pe brat insemnele conducatorului echipei, ceea ce arata personalitate si coloana vertebrala integra. Ar mai fi de adaugat ca Viitorul, pierzand sansa participarii in Champions League, dar fiind impinsa de hazard in Liga Europeana, are nevoie de o urgenta refacere, recapatare a increderii, caci ne furnica spaimele daca ne uitam la ultimele rezultate obtinute de elevii lui Hagi, intre care infrangerea in fata unei formatii de bazabuzduci aparuta in prima liga peste noapte. Dar cine crede nu piere! Cat despre Astra, se poate spune ca este o formatie in reconstructie, cu multi fotbalisti noi, cu un antrenor asemenea, Edi Iordanescu, si care a avut rezultate ciudate. Sigur ca forta si esenta echipei au fost stramutate, pe un burduf de euroi, in strunga lui Becali, unde s-a transferat jumatate din efectivul cu care, sa nu uitam, Sumudica a castigat un campionat. Asa ca Astra de azi nu este decat o… holograma a celei de ieri, dar sa avem rabdare!