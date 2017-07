Ulimul gong

Programata pe plaiurile Botosaniului, Supercupa Romaniei a fost, de fapt, ultimul joc din editia fotbalistica a anilor 2016-2017, cum ar spune un impatimit al boxului ultimul: gong!

De ce pe meleagurile moldovene? Iaca asa! Fiindca seful Federatiei de Fotbal mioritic este un fost megies al orasului asezat pe valea Siretului; asadar, tot moldovean si el, despre care am aflat, dintr-o emisiune a unei televizii, ca dansul, adica Razvan Burleanu, seamana cu Alain Delon! Doamne fereste! Bag de seama ca insul care a scapat din gura asemenea perumbel are defectiuni la retina ori o fi miop! Dar sa-l lasam pe acest Delon in mizerie si sa ne referim la jocul dintre trupa batranilor din Voluntari si clasa de pustani a lui Gica Hagi. Jocul a fost, uneori, interesant, cu cateva faze frumoase, dar nu a adus niciun suflu nou in fotbalul nostru. Tot pase la adversar, tot tranteli pe gazon, tot arbitraje mediocre si seceta de goluri. Au invins elevii lui Claudiu Niculescu, fiindca au fost mai…vicleni, chestie dobandita prin varsta, spre deosebire de fotbalistii din Ovidiu, care nu au reusit, in primul rand, sa faca fata marcajului pus la cale de adversari. In minutul 12 s-a inscris de catre ”voluntarul” Costin Lazar singurul gol, la o neatentie de neiertat a apararii echipei Viitorul. Apoi, in primul mitan, n-am prea mai vazut mare lucru. Cateva faze si cam atat. In repriza a doua, baietii machedonului au presat poarta ilfovenilor, mai ales in ultimele douazeci de minute, dar de-a surda. Astfel, echipa din Voluntari castiga trofeul, iar copiii ”regelui” isi sterg lacrimile. Ar mai fi de spus ca echipa lui Hagi a jucat inca din prima repriza ( minutul 32 ) in zece oameni, gratie fluierarului Coltescu, care i-a acordat cu usurinta primul cartonas galben lui Vana! Normal ca echilibrul de forte s-a subrezit pentru constanteni, iar simbriasii primarului Pandele au profitat de acest lucru. Ar mai fi de adaugat si observatia ca alde Maftei au inceput sa se tavaleasca la fiecare fault si sa traga de timp, chestie care poate fi scuzabila, daca ne gandim ca unii sunt aproape de varsta bunicilor! Probabil, aveau nevoie de oleaca de odihna. Dar, oricum, ei au castigat jocul si merita a fi felicitati, ca si antrenorul lor, Claudiu Niculescu, pentru stiinta cu care i-a instruit. Am admirat interesul pentru fotbal al botosenenilor, care au umplut tribunele, in pofida faptului ca pe teren nu juca echipa lor! Semnalez ca la Viitorul a aparut un pusti de vreo 16-17 ani (Matan ), care, prin tehnica si iuteala, de destule ori, le-a incurcat picioarele fundasilor adversi! Nu pot sa nu spun ca, daca Gica Hagi ii introducea de la inceput pe Herea si Benzar si l-ar fi aruncat in lupta si pe Tucudean, rezultatul putea fi altul…