Suferinta Regelui

Nu, titlul acestor randuri nu face referire la regele Mihai ‒ a carui absenta a nascut deja legende, unii spunand ca nu ar mai fi in viata, in timp ce altii sustin „duda” ca, de acolo de unde e, preocupat indeosebi de succesiune, si-ar fi dezmostenit personal nepotul, pe Nicolae, alungat, la propriu si la figurat, din casa regala ‒, ci este vorba despre Gica Hagi, regele fotbalului romanesc, omul care si-a sacrificat banii, timpul, chiar si sanatatea, pentru a dovedi ca si in tarisoara noastra cresc jucatori de valoare.

Gica a creat in orasul Ovidiu o adevarata scoala de fotbal ‒ unii ii spun academie, dar nu stiu de ce ‒, construind un stadion modern si o valoroasa echipa din pustani, care anul trecut a castigat campionatul. Din trupa instruita de Hagi au plecat la alte surate cativa sportivi talentati, dar, cu toate astea, formatia lui, completata mereu cu imberbi daruiti cu harul fotbalului, poarta adesea stindardul victoriei. Ce-i drept, nu intotdeauna izbanda i-a fost frate lui Hagi, si asta pentru ca uneori echipa nu a jucat bine ‒ dupa cum el insusi, realist, a recunoscut ‒ ori i s-au opus fluierarii, care din motive contradictorii i-au furat oul de sub closca ‒ fapt reclamat printr-o exprimare mai voalata, fiindca asa ii dicteaza educatia. In meciul disputat de Viitorul sambata seara, la Craiova, pe noul si modernul stadion doljean, dar cu gazonul din pacate ca un fund de lac, Gica a pierdut cu 3-1, in pofida faptului ca aproape o ora elevii lui au fost la carma partidei. Au si condus cu scorul de 1-0, prin golul de exceptie al lui Tucudean, dar pana la urma au trebuit sa-si plece capetele in fata infrangerii, care s-a dovedit doar prin scor a fi clara, intrucat altfel ea s-a conturat din pricina excesului de zel, ca sa nu spun altfel, al necunoscutului arbitru Fesnic. Fluierarul cu nume de lampadar a acordat craiovenilor o lovitura de la punctul cu var la un hent cu totul involuntar si de neevitat al unui pusti al lui Hagi. Trecand peste asta, nu am inteles de ce a trebuit sa fie eliminat jucatorul de la Viitorul si lasata echipa in zece oameni?! Din acel moment, minutul 56, lucrurile s-au schimbat substantial, fotbalistii din orasul Ovidiu si-au pierdut vioiciunea, si in final au fost invinsi, asa cum spuneam. Meciul a fost unul nebun, intr-o viteza debordanta, cu ocazii incredibile, si sunt convins ca daca arbitrul nu strica balanta, tabela de marcaj ar fi aratat altfel. La sfarsit, Hagi, deprimat, putin uluit, negru de suparare, a dat o declaratie cum numai un om de caracter o putea exprima, gasind puterea sa-si laude adversarii. Pacat pentru echipa lui, pacat pentru el, dar asa arata fotbalul nostru si arbitrii numiti de un slujbas adus pe bani grei tocmai din Grecia! Vreau sa remarc faptul ca oltenii au jucat foarte bine, ca asa cum s-a disputat partida, cu adversarii in zece oameni, au meritat victoria, dar m-as fi bucurat intr-adevar daca ei o obtineau, si poate ar fi reusit, fara ajutorul intunecatului Fesnic. In alt meci, dintre Concordia si FC Botosani, rezultatul a fost de-a dreptul uluitor: baietii din Chiajna au castigat cu 3-0, facandu-i knockout pe moldoveni! Duminica seara, sub Copou, iesenii au invins destul de greu ambitioasa echipa a lui Edi Iordanescu (1-0). Giurgiuvenii, care au jucat foarte bine in primul mitan, au schimbat, nimeni nu stie de ce, macazul in jumatatea a doua a partidei, reusind sa trimita atat de multe mingi adversarilor, incat nu le-am putut numara. Golul gazdelor a fost inscris in repriza a doua, de Cristea, la o inghesuiala ca la pomana! Dar ce mai conteaza?! Mai tarziu un pic, inaintea orei de stingere, FCSB-ul a intalnit pe Arena Nationala, in fata a vreo doua sute de spectatori, pe codasa clasamentului, Juventus Colentina. Dupa o prima repriza in care fostii stelisti au jucat jenant, a dat Domnul si s-au trezit din buimaceala, inscriind patru goluri! Desfiintat de Becali cu ocazia jocului cu Astra, Budescu a inscris un gol formidabil, direct din corner, si a dat o pasa magistrala, din care Tanase a marcat. Trupa lui Dica a castigat cu 4-0, dar e bine sa ia seama la jocurile ce urmeaza, unde nu va mai intalni formatii fara pretentii precum Juventus!