Paispe contra zece

In sfarsit, a dat Domnul si s-a incheiat editia 2016-2017 a campionatului de fotbal, in care Viitorul lui Hagi si-a sarbatorit, cu ceva intarziere ‒ asteptand decizia favorabila de la TAS ‒, castigarea pocalului de aur.

Asta dupa oarece emotii si dupa ruperea relatiilor nas-fin dintre Hagi si Becali, cel din urma fiind autorul unei depese trimise la TAS cu gand sa-i smulga coronita campioanei pe motiv ca fosta stea, Steaua, ar avea de partea ei criteriul… favorabil, in situatia punctajului egal. Din nefericire pentru ciobanasul-sef, cei de la Lausanne i-au spus scurt: zbarci! Asa ca baietii lui Gica isi sarbatoresc in continuare izbanda. Dar nu se pierdu cu totul in zare ecoul scandalului, si deja confruntarile noii competitii au captat interesul microbistilor. Astfel, fosta campioana, Astra, orfana de Sumudica si adoptata acum de copilul lui Tata Puiu, Edi, a deschis balul in Europa League, disputand prima partida cu echipa azera FK Zira, pe care a invins-o cu 3-1. In ciuda faptului ca noul antrenor nu a mostenit decat vreo doi-trei jucatori ce au „cantat” sub bagheta lui Marius Sumudica, trupa incropita de Iordanescu-junior a prestat un fotbal placut si eficient. Dar si competitia autohtona a deschis portile unui nou campionat, 2017-2018, in care au patruns si doua proaspat promovate, echipa Sepsi, din Sfantu Gheorghe, si formatia lui Ciuclea, Juventus Bucuresti. In primul joc al sezonului, craiovenii le-au varat pe gat doua somoioage de calti moldovenilor de sub Dealul Copoului. La meciul cu pricina a iesit mult in evidenta gorobetele Baluta, autor al primului gol, care se dovedeste a fi un jucator talentat. Iesenii nu au putut tine piept atacurilor rapide ale producatorilor de praz, asa ca s-au intors acasa cu doua mere otravite in straita, calmandu-si ranile sub teiul lui Eminescu. A doua zi, sambata, in localitatea cu cei mai multi gemeni, Chiajna, primarul Minea si-a vazut jucatorii pierzand in fata timisorenilor condusi de glumetul Ionut Popa, care, cu un gol marcat, si-au facut rost de trei puncte in deplasare. In seara aceleiasi zile, la Ploiesti, la ora cand gainile picoteau, Juventus a intalnit echipa „cainilor rosii”. Desfasurata in fata a vreo trei-patru mii de spectatori, partida a avut doua fete. Astfel, in prima repriza, fotbalistii lui Contra, jucand lenevos, nu prea au ajuns la poarta lui Mingote, iar elevii lui Oprita au reusit nu numai sa le tina piept, ba chiar sa isi creeze cateva ocazii ‒ din pacate pentru ei, nefructificate. In mitanul al doilea insa, au intervenit in joc si… fluiericii, „dinamizand” lentoarea alb-rosilor. Totul a inceput in minutul 53, cand arbitrul cu nume ce te duce cu gandul la un suport de lumanari, Fesnic, l-a usuit, pur si simplu, pe Mihaescu, prin acordarea celui de-al doilea cartonas galben, decizie eronata, intrucat la faza respectiva „juventistul” si unul dintre „cainii rosii” s-au ciocnit precum doua trenuri, fara vreo premeditare. La aceasta eliminare a dat ghes si arbitrul de margine, care, de altfel, s-a dovedit, prin semnalizarile de pe parcursul intregului meci, ostil celor de la Juventus. Cum si celalalt tusier s-a manifestat cam in acelasi fel, se poate spune ca meciul dintre Dinamo si Juventus a fost jucat de paispe Contra zece! Un argument in acest sens este acela ca, la un moment dat, elevii lui Oprita au inscris golul egalizator, dar „iluminatul” Fesnic l-a anulat, considerand foarfeca lui Mazarache drept joc periculos. Nu la fel insa a judecat atunci cand, in careul asa-ziselor gazde, un dinamovist a facut acelasi lucru. Asadar, scorul de 3-0 cu care Dinamo a castigat, jucand cum a dat Dumnezeu, nu a convins. Duminica seara, pe Arena Nationala, in prezenta a vreo zece mii de curiosi, FCSB, fosta Steaua, cu un lot care a costat cat un vagon de lingouri de aur, abia-abia a reusit sa-i invinga (2-1), in minutul 93, pe producatorii de porumb hibrid din Voluntari. Acestia, scoliti de Claudiu Niculescu, au dovedit ca sunt o piatra tare. La echipa condusa de Nicolae Dica am vazut, mai ales, pase la adversar, dezorientare, mingi pierdute cu duiumul si lentoare. Altfel spus, mai nimic! De unde se vede ca Dica nu e Sumudica!