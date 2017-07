Nu e Sarsaila atat de negru!

Chiar daca etapa a treia a Ligii intai a continut jocuri importante, ma voi referi de aceasta data exclusiv la partidele celor cinci „europene” care au dat piept saptamana trecuta cu echipe puternice, in competitiile continentale.

Mai intai s-o luam la ochi pe apusa Steaua, ajunsa din motive de raca sa aiba un nume ce se apropie de… fosta Fabrica de Confectii si Tricotaje Bucuresti. FCSB-ul lui Dica si Gigi Becali, unul antrenor cu juma’ de carnet, al doilea cu legitimatie de crescator de animale ce produc lana, carne, branza, si mai putin oua, a capotat, s-ar putea spune, in fata producatorilor de bere din Plzen, cu un scor, e drept, inca nedecis, 2-2, rezultat obtinut prin dubla egalare izbutita in fata cehilor. Si daca Budescu si Teixeira, fostii obladuiti de proaspatul turculet Marius Sumudica, nu ar fi marcat golurile egalizatoare, nu ne-ar mai fi ramas de facut decat sa ne zobim de necaz unghiile la tatana usii, fluierand a paguba. Altfel spus, trebuie sa recunoastem ca numai sclipirile acestor doi jucatori au scos echipa bucuresteana dintr-o umilinta reala. Cursul jocului ii cam amutise si pe cei 35000 de spectatori, care, fie vorba intre noi, nu prea si-au intrebuintat tobele si trompetele sa-si incurajeze favoritii aflati in dificultate. Tot in cadrul aceleiasi etape, in orasul de pe marginea Siutghiolului, echipa lui Gica Hagi si-a facut fericit antrenorul, castigand cu 1-0 intalnirea cu formatia Apoel Nicosia. Scorul putea fi mai generos si mai linistitor pentru imberbii din Ovidiu, dar, vorba romanului, n-a fost sa fie! Oricum, baiatul de suflet al lui Gica, tanarul Cristi Ganea, a infipt un superb eurogol in plasa nefericitului portar cipriot. Asadar, sperante exista. O alta isprava, chiar daca doar a remizat, a reusit echipa lui Contra, Dinamo, care le-a cam sucit palaria ibericilor din Bilbao. Dupa ce oaspetii au deschis scorul, ne-am minunat vazand transformarea neasteptata a „cainilor rosii”, exceptionali in repriza a doua, cand i-au facut pe spanioli sa nu mai stie pe unde e mingea. Scorul de 1-1 inscris pe tabela de sutul-bomba al lui Rivaldinho si jocul stralucitor al echipei ii dau sperante lui Contra. Intr-al patrulea meci „european”, producatorii de praz doljean, jucand la Turnu Severin in fata a aproximativ 20000 de spectatori, au prestat un joc de zile mari si, chiar daca au pierdut in fata broscarilor de la Milano cu 1-0, s-au remarcat prin evolutia plina de ambitie. Macaronarii au fost pur si simplu uimiti de exactitatea si agresivitatea oltenilor, si doar o balba nefericita a facut ca milanezii sa inscrie golul victoriei. Insasi bucuria extraordinara exteriorizata in urma reusitei a dovedit teama varata in oasele lor de alde Baluta. Daca facem socoteala ca numai cu cateva zile inainte echipa lui Montella i-a umilit pe cei de la Bayern cu 4-0, putem spune ca trecerea Oltului de catre italieni fu destul de anevoioasa. Ei, om trai si om vedea! Tot in saptamana ce a trecut, echipa regenerata de Edi Iordanescu, Astra, jucand, pe malul Dunarii, impotriva ucrainenilor de la Oleksandriya, nu a reusit mare lucru, 0-0, in urma unei prestatii cam jenante. Totusi, un scor ce poate fi surmontat, deci furnizor de sperante pentru urmasul lui Tata Puiu. Oricum, saptamana aceasta toate cele cinci vor juca returul si om vedea ce s-o alege, dar, dupa rezultatele obtinute pana acum, putem spune fara rezerve ca Sarsaila nu a fost chiar atat de negru precum il vacsuisera „ziaricii” (vorba lui Razvan Boanchis) si televizionistii nostri, care de destule ori ‒ fie prada unui optimism fara substanta, fie, ca acum, acoperiti de ochelarii intunecati ai pesimismului vecin cu resemnarea ‒ au dovedit ca au orbul gainii.