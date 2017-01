Hai, Metaloglobus!

Din pricina „pricinosilor” de la Clubul Steaua, al Armatei, Gigi Becali, micutul cioban ajuns baci peste o turma de berbeci unul si unul, trebuie sa-si ia sarica la spinare si sa intre in transhumanta, el nemaiavand dreptul, ca urmare a unei decizii judecatoresti definitive, sa anine la strunga sa numele Steaua! Frustrant pentru machedonul cel zvapaiat, trist pentru jucatori, trist si pentru noi cei care iubim fotbalul mai mult decat tihna si confortul fotoliului de acasa. Si-atunci, proprietarul de la Pipera, vazand cat de incurcate-s caile Domnului, s-a gandit ca trebuie sa-si salveze echipa cumparand o formatie mai de mana a treia la care sa-si trimita jucatorii, pe care apoi sa-i „imprumute” celei ramase in prima liga. Si astfel, prin aceasta manevra, FCSB-ul lui Gigi sa ia numele echipei achizitionate. Cum Becali este prieten cu patronul unei fabrici de jucarii din plus, Metaloglobus, s-a dus la acesta, un arab care a studiat medicina la noi si apoi, dornic de castiguri fara nopti pierdute in garzi, s-a apucat de comert parasind meseria de doctor, si i-a propus sa-i cumpere trupa. Se pare ca aceasta intelegere cam scartaie, fiindca sirianul, a carui echipa se afla pe primul loc intr-una dintre seriile Ligii a treia, ispitit de beneficiile pe care i le poate aduce fotbalul, cam sovaie, el dorind sa-si vada trupa, in timp, in prima liga! Becali, optimist si luptator, crede ca-i va suci mintile arabului si va reusi sa-si ancoreze in poarta „palatului” sau de langa Piata Victoriei steagul cu sigla Metaloglobus. Ce-o mai fi, vom mai vedea, dar, vorba prietenului meu Somarlie: „Varule, purceaua lui Gigi e moarta-n cotet!”. Iar daca machedonul va izbuti sa realizeze si aceasta misculatie, de la primavara vom striga din adancimea rarunchilor: Hai, Metaloglobus! Pe teren se vor afla, desigur, jucatorii pe care-i stim, condusi de Reghecampf, carora li s-a mai adaugat acusica al cincilea „astral”, Junior Morais! L-ar fi vrut Becali si pe Budescu, dar baiatul asta s-a dus la Steaua… din Belgrad! * La inceput de an, Simona Halep (locul 4 mondial) a dat cu racheta in poteca la turneul din China, luand-o pe coaja de la cvasinecunoscuta jucatoare ceha Katerina Siniakova (locul 52), despre care romanca noastra a declarat ca a fost mai tare si ca a meritat sa castige. Deh, asta e, dar ar fi bine ca unii laudatori din presa noastra carpatina sa n-o mai ridice in slavi atat, pentru ca, deocamdata cel putin, se pare ca aerul rarefiat al primelor locuri WTA o cam sufoca, stavilindu-i zborul. La urma urmei, nu-i un dezastru ca Halep si-a luat talpasita de la Shenzhen. Dar nu intelegem cum naiba de e obosita (asa declara) dupa doua luni de pauza?! Cum in aceste zile trebuie sa ne ocupam de indepartarea zapezii turnate de Baba Iarna cu darnicie pe strazi si prin curti, s-o lasam pe Simona sa se odihneasca vreo cateva zile la Melbourne, intrucat urmeaza sa participe la turneul de Grand Slam din Australia. Dintre nameti, ii dorim succes!