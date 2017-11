Eroul din Bariera Vergului

Cu, hat, multi ani in urma, in vecinatatea locului unde se varsa acum Bulevardul Decebal, taind in doua batrana Sosea Mihai Bravu, se afla o bariera care demarca granita Bucurestilor de lanurile de porumb si floarea-soarelui ale taranilor din comunele Catelu si Dudesti-Cioplea!

Acel loc, unde se termina capitala, se numea Bariera Vergului, botezat astfel, se pare, dupa numele unui boier de la curtea lui Brancoveanu, Vergu Vartolomei. Mai la vale un pic, pe unde este acum un parc, se afla o groapa imensa in care se organizau, mai toata vara, balciuri si targuri de toata frumusetea. La un capat al acestui hau, ai de conduceau tara in anii ’50 au durat acolo un stadion cu vreo saptezeci de mii de locuri si alte acareturi pentru distractia… poporului! Destinul acelui stadion, din pacate, a… durat pana in 2007, cand a fost pus la pamant, si in locul lui s-a construit Arena Nationala ‒ avand cam jumatate din capacitatea celuilalt edificiu ‒, pe care, uneori, joaca si „tricolorii” tot felul de partide, unele oficiale, altele amicale. Cel mai recent meci s-a disputat saptamana trecuta, in care reprezentativa Romaniei a dat piept cu echipa Olandei. Si cum noul antrenor al „nationalei”, numit prin autopropunere, Cosmin Contra, obtinuse cu trupa alcatuita de el o victorie asupra adunaturii de ieniceri ai Turciei (unii laudaci au numit-o „victorie epocala”!), rezultatul asteptat de la ai nostri, in jocul cu producatorii de lalele, era plin de ispite! „Macar un 1-0…”, imi spunea un vecin prins in mrejele ispravii reusite impotriva elevilor turcului de ocazie Mircea Lucescu. Numai ca, spre amaraciunea noastra, am fost chelfaniti cu un scor de neprezentare! Oaspetii au jucat in prima repriza la relanti, studiindu-i pe alesii lui Contra, pentru ca apoi, in partea a doua ‒ nu stiu ce i-a apucat ‒, sa se puna pe fabricat fotbal. Rezultatul a fost aproape de un dezastru, adica doar 0-3, dar daca tabela ar fi aratat sapte in dreptul echipei numite „Netherlands” (asa au considerat potrivit a titra pe ecranele romanesti preasupusii protevisti, cu totul picati sub stapanirea curentelor… cosmopolite!) nu ne-am fi mirat. Norocul nostru a stat in interventiile portarului Pantilimon, care a aparat exceptional! Eu cred ca Panti ar trebui declarat erou, pentru faptul ca ne-a ferit de o amara umilinta, si sa primeasca o decoratie de la presedintele tarii. Ca tot am aflat ca ar fi ridicat una de la un udemerist! Sigur ca aceasta infrangere nu trebuie sa-l demobilizeze pe tanarul tehnician, dar cred ca „Gurita”, luat de val, s-a grabit sa faca experimente de tipul celui incercat de Mircea Lucescu, aducand la echipa reprezentativa pe unii care n-aveau ce cauta pe-acolo! In plus, niciun antrenor nu ar fi trimis in teren alti opt jucatori noi in locul celor cu care a castigat intalnirea cu impiedecatii lui Lucescu! Sigur, este doar o parere, dar ea se plimba pe buzele tuturor chibitilor de fotbal. * Dupa intreruperea de doua saptamani, campionatul primei ligi s-a reluat. Vineri s-a inregistrat o surpriza jumate! Pe Bega, echipa lui Ionut Popa le-a mai taiat din nas celor de la Botosani, obtinand un meci egal (1-1). Surpriza intreaga au furnizat-o „politehnicienii” de sub Copou, care i-au umilit pe bogatasii lui Gigi Becali, infrangandu-i cu 1-0! Iesenii au jucat foarte bine, au alergat mult, au atacat continuu si au fost la un pas de 2-0! Fosta Steaua a jucat batraneste, fara orizont, cu multe mingi pierdute si cu o echipa nu prea bine alcatuita. Focosul finantator a sarit in sus de nervi si l-a criticat pe Dica. Dar cum peste doua zile FCSB joaca in Cehia cu echipa din Plzen, umilirea antrenorului de catre machedon poate avea consecinte nu tocmai favorabile! A doua zi, pe luxosul stadion craiovean inzestrat cu un gazon gaurit ca dupa bombardament, echipa broscarului Mangia a reusit sa infranga cu 3-1 ultima clasata, Juventus. Nu intelegem cum naiba terenurile noastre parca sunt o aratura, spre diferenta de cele de prin toata Europa, mentinute in stare buna, indiferent de anotimp! Duminica pe seara, la Chiajna, echipa lui Edi Iordanescu a reusit sa invinga cu 2-1 trupa lui Moldovan. Meciul ar fi fost frumos daca Istvan Kovacs nu ar fi arbitrat… ungureste. In tot timpul jocului impricinatul a fluierat vadit impotriva giurgiuvenilor, umplandu-i de cartonase galbene, unele date gratuit, iar in speranta ca ilfovenii vor egala a decretat patru minute de prelungiri, dar de fapt a fluierat dupa vreo cinci! Oare el n-a auzit ce-a patit Hategan, colegul lui? Ori nu aude… romaneste? A doua partida a serii s-a disputat in Tei, intre Dinamo si CFR Cluj. Elevii lui Dan Petrescu, jucand la valoarea cunoscuta, au invins cu 2-0, revenind cu aceasta isprava pe primul loc al ligii. „Cainii rosii” ai lui Miriuta n-au jucat mai nimic: mingi trimise aiurea, dezorientare, lipsa de conceptie! Un fel de ura, ura si la… baie!