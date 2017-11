Doi antrenori necalificati

Joia trecuta, in orasul in care berea, se spune, curge garla prin pub-urile inghesuite la marginea trotuarelor, echipa de fotbal Viktoria Plzen a intalnit trupa FCSB-ului, alcatuita de cei doi antrenori fara carnet, Nicolae Dica si Gigi Becali!

Incropeala rezultata dupa ce ambii si-au spus parerea in alcatuirea echipei a generat un conglomerat neinspirat si pagubos, sortit din start esecului. Meciul s-a incheiat cu scorul de 2-0 pentru cehi si cu o umilinta greu de suportat pentru formatia lui Gigi cel guraliv. Mergand la Plzen cu rezervele rezervelor, impuse de patron, care tot clampane, de fiecare data cand formatia sa joaca prost, ca are dreptul sa decida componenta echipei fiindca el da banii, era de asteptat ca fosta Steaua sa piarda partida si, odata cu ea, trei puncte cat roata carului si, de buna seama, cateva sute de mii de euroi. Motivul alcatuirii acestei echipe schioape l-a trambitat Becali sub scuza ca meciul cu Astra ar fi mai important decat orice pe lumea asta. Cum s-ar spune, neinspiratul finantator a mers ca boitosul la paguba! Ajuns al doilea antrenor fara carnet al FCSB-ului, care, chipurile, este tehnicianul de baza, Nicolae Dica s-a dovedit a fi extrem de smerit si ascultator in fata ordinelor date de patron, abandonand intamplarii jocul echipei. Sa lasi acasa o parte din jucatorii consacrati si sa trimiti in teren pe unii care nu prea ajung sa prinda un loc de titular constituie o atitudine ce nu poate fi decat rodul parerilor unor antrenori neinstruiti si fara carnet. E drept ca ros-albastrii se afla inca pe primul loc in acea grupa europeana, dar mai au de disputat o partida, care le poate juca renghiul, aratand ca uneori mingea e… rotunda! *De a doua zi s-a pornit batranescul nostru campionat, care s-a dovedit ca de obicei anemic si plin de arbitraje controversate. Ma uitam la jocul dintre Juventus si Concordia si ma tot intrebam ce cauta echipa din Colentina in prima liga a tarii?! Mirarea mi-a fost starnita de jocul haotic, plin de erori, al celor de la Juventus, care de multe ori nu stiau nici unde este mingea, recuperata din atele portii de… cinci ori. Altfel spus, au pierdut cu 0-5. Sambata au fost doua meciuri in care arbitrii au dat-o prin porumb, fluierand aiurea sau abtinandu-se sa sufle in tignal cand se impunea sa o faca. La intalnirea dintre Viitorul cu Poli Timisoara, arbitrul Barsan l-a facut pe Hagi sa-si rupa de furie parul din cap. S-a vazut clar ca oaspetii trebuiau sa ciupeasca macar un punct, dovada stand nesimtirea omului cu fluierul care la cele cateva trante in careu aplicate pustilor lui Gica nu a reactionat in niciun fel, lasand jocul sa curga. Pacat de aceasta atitudine! Mai tarzior cu vreo jumatate de ora s-a disputat partida dintre Dinamo si Poli Iasi. Ea s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea celor din Tei, dar trebuie spus ca arbitrul Coltescu i-a protejat pe bucuresteni si i-a ostracizat pe sarmanii moldoveni. Astfel, omul in negru a acordat o lovitura de la unsprezece metri in favoarea gazdelor cam usor si, facand pe nervosul, a eliminat din teren doi jucatori ieseni, la care a mai adaugat cu nonsalanta inca vreo sase cartonase galbene. Il intreb pe Burleanu, actualul presedinte al FRF, ce cauta asemenea specimene in tagma celor care trebuie sa imparta dreptatea in teren?! Duminica seara, echipa cu doi antrenori necalificati, Gigi si Dica, a zbarcit-o iarasi, de data asta pe malul Dunarii, la Giurgiu, unde trupa lui Edi Iordanescu, Astra, i-a servit doua bomboane dintre cele cu care se orneaza coliva! Fantoma Stelei n-a jucat mai nimic, in ciuda faptului ca in teren au evoluat cei mai buni fotbalisti ai ei. Orice s-ar spune, daca nu ai antrenor, poti sa bagi bani cu ghiotura in echipa, ca totul e de-a surda! Cu aceasta neputinta, machedonul finantator a inceput sa tremure de frica lui Dan Petrescu!