De Ignat…

Stim cu totii ca, de Craciun, romanasii, poate si alte neamuri, isi taie porcul spre a prepara, cu fum sau fara, tot soiul de produse traditionale considerate a fi bio, dar mai nou constatam ca frenezia taierilor actioneaza, in jurul acestei zile, si in alte domenii, motiv de bucurie pentru unii, contabilizate la capitolul suferinte de catre altii.

Si fiindca veni vorba despre alimentele „bio” care se vand in disperare prin pietele efemere organizate de Sarbatori in miezul mai tuturor oraselor, n-am pune mana in foc ca ele nu contin blamatele E-uri, atata vreme cat dragutii de tarani/producatori isi hranesc „cosonii” si cu produse fabricate din gaz metan ori alte substante care, e drept, nu sunt chiar otravurile din care a ingerat nefericitul Rasputin. Sa lasam insa hacuirea porcului in plata Domnului si sa ne referim la altfel de taieri, una mai rusinoasa decat alta. Prima dintre ele ar fi… ciopartirea salariului cu douazeci si cinci la suta (40.000 de euro) aplicata lui Marius Sumudica, pe principiul niciun bine sa nu ramana nepedepsit, caci sanctiunea vine dupa ce antrenorul cel mai de succes din Romania a tras caruta Astra la liman, urcand-o, nesperat, pe platforma primaverii europene! Altfel spus, dupa ce le-a umplut sacii lui Buduru si Ioan Niculae, conducerea clubului i-a aplicat tehnicianului aceasta „rasplata”, argumentata prin niste motive de iti vine sa te prapadesti de ras: ca ar fi strigat impreuna cu elevii sai cuvinte de ocara la adresa Stelei lui Becali si ca l-ar fi ironizat pe proaspatul iesit de la facultatea de reeducare, proprietarul echipei, lucru care a fost considerat drept defaimare a clubului. O alta… ciumpavire avuta in vedere la inceputul acestor randuri este cea comisa de Curtea de Apel asupra echipei Steaua Bucuresti a lui Becali, care a fost mursecata de dragutii de judecatori, luandu-i-se numele si dreptul de participare in prima liga. Asadar, miliardarul machedon ar urma sa schimbe urgent numele echipei si, dupa unii, sa aterizeze cu aceasta direct in Liga a patra, competitie in care joaca fotbalistii pensionari si ceva imberbi cu talent nedovedit. Poate ca mioriticul Gigi o sa-i dea numele dupa localitatea in care isi duce veleatul, un fel de FC Pipera! Si cum o nenorocire nu vine niciodata singura, stelistii au fost taiati si din fruntea clasamentului Ligii 1, cedand locul de onoare echipei lui Hagi. Excizia din motul listei a fost dureroasa si ea a fost completata si de esecul din asa-zisul derby bucurestean Dinamo-Steaua disputat in cadrul Cupei Romaniei, in care „cainii rosii” le-au taiat respiratia elevilor lui Reghecampf, zdrobindu-i cu scorul de 4-1, rezultat pe care il mai vezi doar intre echipele claselor de nevazatori de la Vatra Luminoasa. Cu aceasta victorie, cei din Groapa Teiului i-au taiat microfonul laudarosului antrenor Reghecampf, iar pe de alta parte, cu acest rezultat, Andone i-a taiat, cum se spune, macaroana lui Adrian Mutu, care il tot bazaie pe fostul fundas central si care, dupa cat se vorbeste pe la colturi, ar vrea sa mearga antrenor la Fiorentina. Din fericire, de acest Ignat s-au mai intamplat si lucruri bune, ierarhizate la acest sfarsit de an de ziarul zis de sport, dar care se ocupa si cu anchetele de prin spitalele patriei, care si-a desemnat laureatii anului 2016. Cum era de asteptat, in ciuda tuturor „deranjurilor” create de-a lungul celor 365 de zile, fostul copil teribil al Giulestilor, Marius Sumudica, a fost desemnat antrenorul anului. Apoi, cel mai bun fotbalist a reiesit ca este Denis Alibec, si el un copil teribil, care va parasi orasul unde urla cainii, ca sa adaste in satul cu turme de oi. Dintre strainii anului a castigat cupa de sampanie Fernando Boldrin, cu toate ca, spunem noi, ar fi meritat-o Junior Morais. Laureatilor li s-a alaturat echipa feminina de spada, campioana olimpica. Tot de acest Ignat, din cauza ca Guvernul si presedintele nu au purces la cresterea salariului minim, vecinul meu Somarlie a fost nevoit sa taie porcul de pe lista achizitiilor pentru Craciun. Deh, asta-i viata cu al ei tipic!…