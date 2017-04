De iarna tarzie

Anul asta, bunul Dumnezeu, vazand ca stam cam pe-o rana cu credinta, s-a gandit sa ne bage frigul in oase, trimitandu-ne cateva vagoane de valatuci din zapada, care ne-au dat peste cap mai toate socotelile, incepand cu nasteri prin turelele tanchetelor pana la schiatul cu masina prin vagaunile patriei! Dar, probabil, tot din pricina viscolului si a frigului… de iarna tarzie, sosita in aprilie, nemaivazuta de multi ani, s-au dereglat si unele canoane din fotbalul carpatin, devenit pe zi ce trece tot mai neinteresant, cu jocuri in care dragutii de „actori” se lasa pe tanjala, arbitrii o comit cu ochii inchisi, iar spectatorii sunt din ce in ce mai putini. Priveam la cele doua meciuri de sambata seara cum „combatantii” trageau targa pe uscat, cu o lipsa de dorinta intalnita doar in povestea lui Creanga, cea cu „posmagii muieti”, si cum „cavalerii in negru”, de altfel niste neica-nimeni, ajuta fara rusine echipele pe care vor ei, si m-am resemnat, domolindu-mi asteptarile. Nu mai spun de unii fotbalisti care sar la bataie din te miri ce, atitudine careia ii pot adauga usurinta sau, deh (!), altceva, cu care arbitrii elimina jucatorii. La primul meci al etapei a saptea din ofticosul play-off, s-au facut ca dau piept Astra si Cefereul clujean (0-1). Ce sa vezi? Pase date la adversar, mimarea accidentarilor, trageri de timp, formatii ciumpavite, arbitraj haotic! Miriuta a facut tot soiul de schimbari anapoda, iar de partea cealalta Sumudica a trimis o trupa subtirica, motivand ca isi menajeaza unii jucatori pentru partida din Cupa! A doua intalnire a zilei, dintre CSU Craiova si Dinamo, a fost un fel de na-ti-o tie, da-mi-o mie, ambele echipe alergand de colo-colo, dar fara vreun spor. Cat despre minge, sarmana, se poate spune ca a fost maltratata si trimisa de multe ori fara vreo tinta, dovedind astfel ca fotbalistii nostri stau prost cu tehnica. Partida s-a incheiat in minutul 93, cand craiovenii, aflati prin grija arbitrului in zece oameni, i-au egalat pe neatentii si naivii „catei rosii” ai lui Contra! Scorul egal, 2-2, este un rezultat care nu ajuta pe niciuna dintre formatii, dar acesta, spre uimirea noastra, le-a deschis pofta de cearta si declaratii belicoase celor doi antrenori.

P.S. Toata suflarea mioritica stie ca zilele astea s-a disputat, la Cluj, Campionatele Europene de Gimnastica. La care, pana duminica seara, sportivii romani au castigat patru medalii: doua de aur ‒ Marian Dragulescu si Catalina Ponor, una de argint ‒ Marian Dragulescu, si una de bronz ‒ Larisa Iordache. Am avut norocul sa urmaresc acest campionat multumita TVR 2, care a transmis aproape in intregime importantul eveniment sportiv. Dar ma intreb: cele cateva televiziuni Digi sport si alde Dolce sport, la care se adauga inca vreo cateva cu profil sportiv, de ce nu au transmis decat secvente din aceasta importanta competitie, desfasurata nu peste mari si tari, ci acasa, la Cluj? Oare o fi mai important un meci de play-out si alte transmisiuni glabre, la care nu se uita nimeni, decat un campionat european de gimnastica, in care sportivi romani de exceptie (ba chiar de Cartea Recordurilor, ca nu-i putin lucru sa reusesti performanta acestor extraordinari gimnasti la aproape 30 ori 37 de ani!) au stralucit?! Aoleu, nu ne mai facem bine!