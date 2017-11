Cronica microbistului

Mai deunazi, sub Dealul Feleacului, trupa alcatuita de Cosmin Contra s-a luat in iatagane cu ienicerii condusi de valahul Mircea Lucescu, in cadrul unui… „turnir” amical care nu punea niciun fel de miza victoriei.

Tanarul nostru antrenor, spre diferenta de teutonul Christoph Daum, a trimis de la inceput o echipa alcatuita din cei mai in forma jucatori ‒ netinand seama de varsta lor ori de ambitii si revanse personale, precum a facut sabotorul neamt la vremea lui ‒, ceea ce a condus la realizarea unei formatii omogene si ambitioase. Victoria cu 2-0, care putea fi si mai consistenta, a fost obtinuta, indiscutabil, prin jocul pe alocuri stralucitor al „tricolorilor”, dar, trebuie sa recunoastem, in fata unei echipei turce alcatuite cam in pripa de Lucescu. Insa, tactica de joc, impetuozitatea si daruirea baietilor nostri trebuie laudate, si putem spune ca, neindoielnic, toti cei din teren au fost la inaltime. Intre acestia, suntem obligati sa-l remarcam pe Constantin Budescu, el dovedind, o data in plus, ca este un adevarat vrajitor al balonului rotund. Sclipitor si dezinvolt, Budescu a creat cateva faze electrizante, reusind sa-si puna colegii in situatii favorabile. L-as trece in aceeasi caseta, a nominalizatilor pentru performanta, si pe puternicul Grozav, autorul celor doua goluri, care s-a dovedit un jucator de mare utilitate. Sigur ca isprava formatiei conduse de Cosmin Contra este de laudat, dar e bine sa nu aruncam caciula in ceruri, fiindca meciul a fost amical. Trebuie sa vedem ce va fi de aici incolo, dar un pic de speranta se insinueaza totusi. Este meritul lui Gurita, venit cu o noua atitudine la echipa nationala, care, in plus, a dovedit ca stie sa aprecieze corect potentialul fotbalistilor sai, neezitand sa acorde o sansa unor jucatori talentati aflati la ora aceasta, din pacate, nu in cea mai buna forma. Exemplul ar fi aducerea lui Alibec in lot si introducerea lui in teren, pentru a-si lua „portia” de incurajari ale publicului, timp in care nastrusnicul simbrias al lui Becali a dovedit ca stie fotbal cu prisosinta. *Al doilea meci amical s-a jucat pe impresionantul nou stadion din Craiova, caruia i s-a pastrat numele vechiului teren, „Ion Oblemenco”. Inainte de fluierul arbitrului, doljenii si toti cei care au reusit sa mai prinda un bilet de intrare pentru a ocupa unul dintre cele 30.000 de locuri au avut parte de un spectacol grandios de lumini… alb-albastre! Emotie si o picatura de nostalgie a adus aparitia lui Andrei, fiul regretatului Adrian Paunescu, in postura de interpret al Imnului Universitatii Craiova, ale carui versuri au fost scrise de marele poet. Meciul de fotbal s-a pornit sub aceasta stare sufleteasca, gazdele primind vizita echipei Slavia Praga. Din pacate, doljenii ne-au cam deceptionat, pierzand cu un scor de maidan, 4-0, dar, fiind vorba de un meci amical, cred ca este cazul sa-l dam uitarii. Lipsa lui Baluta, aflat la lotul national, s-a vazut, dar oricum modul in care s-au prezentat cehii a aratat clar o diferenta de valoare. Faptul ca idolii lor au fost chelfaniti strasnic nu i-a pus pe foc pe fidelii iubitori ai fotbalului craiovean, dovada fiind cei opt mii de suporteri doljeni care deja si-au platit abonamente pentru meciurile viitoare ale echipei lor favorite. Oare sa renasca „echipa unei mari iubiri”? Speram ca da!

P.S. In aceasta perioada, in care s-au jucat baraje de calificare la Campionatul Mondial sau amicale, s-au disputat si meciuri ale nationalelor de tineret. Intre acestea, in cadrul preliminariilor Euro 2019, tinerii „tricolori” ce alcatuiesc echipa Romaniei U21 au obtinut un scor egal, 1-1, in fata puternicei formatii a Portugaliei. Dupa cinci partide, echipa noastra se afla pe primul loc in Grupa a opta, cu 11 puncte, urmata de Bosnia-Hertegovina, cu 9 puncte. In urmatoarea etapa, Romania va juca in Tara Galilor, care a pierdut in fata bosniacilor cu 4-0. Indemnul meu este: fiti atenti, copii, ca urmatorul joc nu e… amical!