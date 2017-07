Cine-i harnic si munceste…

Etapa a doua a primei ligi, desfasurata in niste vipii ce-i face invidiosi si pe ai de traiesc in tarile deserturilor, a reusit sa ne arate cam cum stam in acest proaspat campionat, conturand nu atat ierarhii valorice, cat mai cu seama capacitatea unor antrenori in a-si mobiliza si disciplina elevii in respectarea unui plan de joc prestabilit destinat obtinerii unui rezultat satisfacator.

Primul gong al etapei l-au auzit cei de la Sepsi si Juventus, confruntare terminata cu izbanda la limita (2-1) a translatatilor de la Sfantu Gheorghe pe terenul din Brasov, din pricini de gazon si alte cele. Ne-a dezamagit evolutia slaba a bucurestenilor, dar ne-a incantat osardia cu care echipa bozgorilor a jucat, dovada harniciei si a unei discipline tactice respectate pe deplin. Mai pe la inceputul noptii, FCSB-ul antrenorului fara carnet, Dica, a pufait precum o locomotiva ramasa fara presiune pe terenul „alb-violetilor” de pe Bega. Daca echipa lui Becali a castigat cu 1-0, eu pun aceasta victorie in balanta intamplarii, fiindca fosta Stea a fotbalului nostru nu a jucat mai nimic, in pofida faptului ca s-a intarit prin spolierea agricultorilor de la Astra. Oare intr-adevar sturlubaticul Marius Sumudica este cel care le face vraji jucatorilor sai sa performeze doar la comanda lui? A doua zi, sambata, echipa producatorilor de praz a inghitit o galusca din ardei iute livrata de reprezentantii simpaticului primar din Chiajna, grupare care sub deviza „nu pierdem” a castigat un punct. Concordia a reusit scorul de 1-1 pe terenul din Turnu Severin, unde acusi-acusi vine Milan sa ne faca o demonstratie mai… rasunatoare decat multimea de avioane care ne-au asurzit cu suta de decibeli in cadrul unui show aviatic desfasurat sub tutela americana. Ca veni vorba despre americani, nu stiu cum au venit la noi sa ne invete tactica desantului aerian, cand la manevrele de deunazi doisprezece parasutisti ai lui Trump au aterizat cam fortat, deranjandu-si arsicele, situatie care le-a dat putinta sa cunoasca taria pamantului romanesc si paturile de fier ale spitalului. Revenind la oile noastre, rezultatul bun al ilfovenilor se datoreaza bunei pregatiri tactice aduse in ograda lor de romano-maghiarul Miriuta. Jucatorii lui au evoluat curajos si pe alocuri pragmatic, iar craiovenii s-au facut de ras prin lentoare si zeci de mingi trimise spre tribunele sarace in spectatori. Vazand daruirea echipei primarului Minea, vecinul meu care e de obarsie din fostul sat satelit al Chiajnei, Rosu, mi-a zis cu bucurie: „Varule, cine-i harnic si munceste are tot ce vrea”. Aceasta zicala am putea-o aplica si CFR-ului de sub Dealul Feleacului, care le-a ras tuleiele adolescentilor lui Hagi, infrangandu-i cu scorul de 2-0. Trupa lui Dan Petrescu s-a dovedit, in ciuda faptului ca a fost adunata in graba ca la apelul de seara, o echipa sudata, puternica si cu tendinte ofensive. Meciul a fost condus la centru de „clientul” nostru Marius Avram, care, mic in toate, s-a tot dat la Dan Petrescu, amenintandu-l ca-l trimite in tribuna. Ma intreb de ce acest pitic se crede un urias, de nu admite niciun comentariu al antrenorilor atunci cand se simt nedreptatiti de eventuale greseli de arbitraj?! Chiar asa, infailibilii astia in negru nu pot fi atinsi nici cu o… firava contestare?! Duminica seara, pe Arena Nationala, moldovenii din Botosani, aplicand zicala vecinului meu, au invins trupa lui Gurita Contra, umilind-o! Oaspetii au fost din cale afara de harnici si muncitori, castigand cu 1-0, si astfel determinandu-i pe „cainii rosii” sa urle a pustiu inaintea meciului din Europa League cu Athletic Bilbao! Aoleu!