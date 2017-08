Ca la… maraton!

Fortate de meciurile echipei nationale (inca antrenata de dirijorul fara bagheta Christoph Daum!), ce urmeaza a intalni la inceputul lui septembrie Armenia si Muntenegru, formatiile din prima noastra liga se zobesc intr-un maraton nebun pentru a-si da gata jocurile primelor etape, planificate fara logica de FRF si LPF.

Astfel, de parca ar veni sfarsitul lumii, partidele sunt inghesuite alandala, lucru care face ca jocurile sa fie anemice, fara sare si piper, cu multe rezultate anapoda si cu hartanirea fortelor, si-asa cam subrede in caldura de cuptor a verii, ale fotbalistilor. In etapa a saptea, Astra, trupa lui Iordanescu junior, n-a reusit sa-i lase repetenti pe studentii de sub Dealul Copoului, multumindu-se doar cu un meci egal. Cu toate astea, jocul giurgiuvenilor a fost destul de placut, si daca arbitrul Chivulete nu s-ar fi grabit sa le dea afara un jucator, lasand echipa dunareana in zece oameni timp de o repriza, poate rezultatul meciului ar fi fost altul. Dar… arbitrii nostri inca mai conduc partidele ca in curtea scolii! A doua zi, sambata, distribuitorii de gaze din Medias, jucand pe propriul gazon, ne-au determinat sa credem ca nu mai sunt bine scoliti de aritmeticianul Cristi Pustai. Altfel n-ar fi inghitit doua galuste de la fotbalistii veniti de pe Bega, dovedind ca anul acesta nu le functioneaza prea bine ventilele de la gazometre! In schimb, echipa lui Ionut Popa a jucat curajos, in viteza, surprinzandu-si adversarul. Ce nu mi-a placut la timisoreni au fost trantele cu duiumul iscate de ei, ale caror victime au fost mediesenii. De cateva ori am fost pe cale sa cred ca privesc un… surogat de box, unde se bat baietii si cu pumnii, si cu picioarele! Seara, la Ploiesti, Dica a varat in teren o echipa construita mai mult din rezerve, motivand ca pe titularii de drept i-a lasat sa se odihneasca in vederea meciului retur cu Sporting Lisabona. Nici nu ne asezaseram bine in fotolii, ca adversara FCSB-ului, Juventus, conducea cu 1-0 multumita unui autogol facut cadou de necunoscutul debutant Artur Jorge! Pana la urma, trupeta incropita de antrenorul fara carnet a egalat multumita ispravii lui Benzar, care a catapultat mingea in plasa portarului din Colentina. Mai apoi, tot in mitanul al doilea, imberbul Dennis Man a marcat al doilea gol pentru simbriasii lui Gigi Becali, reusita care i-a mai scos din griji pe alde Duckadam. Cum era de asteptat, arbitrul intalnirii, piticul cu chelie si fluier ruginit M. Avram, s-a dat iarasi in stamba, eliminand un jucator de la Juventus si dand cartonase galbene aiurea. Ar fi de spus ca echipa din Colentina a prestat un joc modern, curajos, cu contraatacuri taioase. Meciul s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea FCSB-ului, dar asta din pricina ca, in ultimul minut al partidei, cei de la Juventus au ratat o lovitura de la 11 metri! Hm! Executantul, Calintaru, a tras la poarta de parca n-a avut piciorul la el!