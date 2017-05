Ca in sanul lui Avram!

Sambata seara, pe terenul din Gruia, echipa lui Miriuta (despre care se vorbeste ca va veni antrenor la Dinamo) a intalnit haita „cainilor rosii” in cadrul celei de-a noua etape a ofticosului play-off. Miza mare, luand in seama faptul ca fiecare dintre echipe jinduia la un loc pe podium. A fost pana la urma un angajament cam stirb, existand faze spectaculoase, dar si perioade cand protagonistii s-au mai lasat pe tanjala. Dinamo s-a aratat a fi mai norocoasa si a castigat partida cu un scor nesperat, dar si nedrept, de 3-0! La respectiva lovitura data de bucuresteni au contribuit, din pacate pentru ardeleni, si cei trei arbitri, insa mai cu seama piticul cu chelie si fluier de doliu, pe numele sau, Marius Avram. Dar ce a facut Micimea Sa? Nu a acordat doua lovituri de la 11 metri in favoarea clujenilor, in schimb a validat fara probleme golul dinamovist al septarului Filip, care l-a… tamponat pe portarul Marc in propriul careu. Urmare a izbiturii, goalkeeper-ul a scapat mingea din maini, iar baiatul din Tei a trimis-o nestingherit in poarta goala. La toate astea mai adaugam si faptul ca acest arbitru, bun pentru Liga a treia, i-a lasat pe oaspeti sa umble la turloaiele gazdelor, fara sa ia masurile regulamentare. Bagam de seama ca in meciul cu pricina, dar si in cele precedente (de cand a venit antrenor Cosmin Contra), „cainii rosii” cam au obiceiul sa practice… ortopedia, „indreptand” adesea arsicele acelora pe care-i intalnesc. Preocupati de egalare, clujenii au iesit in devalmasie la atac, lucru care le-a usurat victoria la acest scor adversarilor. Ne intrebam: daca arbitrul ar fi acordat cele doua lovituri de pedeapsa in favoarea gazdelor, oare elevii lui Contra s-ar mai fi simtit ca in sanul lui… Avram?! *A doua zi, la Pitesti, sub o ploaie sacaitoare, baietii lui Multescu i-au primit in vizita pe imberbii lui Gica Hagi. Meciul a fost disputat, vioara intai fiind Viitorul, care a dominat mai tot timpul si a jucat cu pase exacte, cu driblinguri reusite si cu o vizibila dorinta de a castiga. Cu toate astea, in primul mitan elevii lui Hagi nu au izbutit sa inscrie, desi au avut cateva ocazii clare ca ziua! Abia in repriza a doua, in minutul 5, Florinel Coman a reusit sa-l puna la colt pe portarul craiovean Andrei Vlad, un pusti de optsprezece ani, care s-a dovedit inspirat si cu reflexe excelente. Scorul de doar 1-0 realizat de constanteni a cam tremurat pe tabela de marcaj spre sfarsitul meciului, cand producatorii de praz s-au trezit din atipeala si au presat careul celor de la Viitorul. Arbitrului Hategan ii dam nota de trecere, chiar daca a mai stalcit-o pe ici, pe colo, prin… partile esentiale. Cu aceasta isprava, trupa din orasul Ovidiu reuseste sa-i detroneze pe dinamovisti, care, pentru douazeci si patru de ore, au stat cocotati in cotiga play-off-ului! Ramanand de jucat ultima etapa, vom vedea ce-o mai fi!