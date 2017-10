Budescu si Bizon duc pe Gigi in panteon!

Joi seara, pe terenul doamnei Alona Barkat, probabil singura patroana a unei echipe campioane, trupa de berbecuti a lui Gigi Becali a intalnit formatia Beer Sheva, in cadrul jocurilor din Europa League.

In pofida celor scrise de cei de la singurul ziar „de specialitate”, care, ametiti de vartejul entuziasmului, arunca pe prima pagina un titlu fulminant: „Pas de defilare”, fosta Steaua nu a rupt chiar deloc inima targului, desi, ce-i drept, a castigat meciul, prin golurile inscrise de Gnohere, dar a si tremurat in minutele de final, tematoare si timida in fata… disperarii adversarilor. Partida, asa cum spuneam, nu s-a ridicat la un nivel nici macar mediu, combatantele avand momente de evidenta deruta, perioade in care ba pasau la adversar, ba trimiteau mingile in aut, iar adesea pierdeau, pe rand, „obiectul muncii” la incercarile de dribling. Plecand cu o formula putin ciudata, in care Tanase, jucator talentat, dar cam firav, a fost plantat drept centru inaintas, nefiind ajutat de un atacant de meserie, era de asteptat ca poarta adversa nu va fi prea repede si prea usor perforata. Acest lucru s-a intamplat doar cand locul acela a fost ocupat de Gnohere, zis Bizonul, care, introdus in teren abia in minutul 69, a inscris la iuteala primul gol (minutul 70), ca imediat, peste vreo cinci minute, acelasi baiat de ciocolata sa mai trimita „buclucasa” in plasa israelienilor, fructificand o pasa geniala a lui Constantin Budescu. Luand la ochi modul cum s-au desfasurat ostilitatile, se poate spune ca cei doi au adus victoria, reusind astfel sa stanteze numele FCSB pe primul loc in clasamentul grupei, cu noua puncte din trei jocuri! Isprava laudabila, prin care jucatorii lui Dica ii ofera lui Gigi Becali perspectiva ocuparii unui locsor in panteonul… proprietarilor de cluburi. Pana atunci, latifundiarul din Pipera isi mai rotunjeste cu vreo 12 milioane de euroi conturile din banca. Reusita cu 2-1 a echipei sale da mai mult decat sperante ca ea va ajunge la jocurile din primavara. Dincolo de… firul ierbii, am apreciat atitudinea frumoasei patroane israeliene, care, chiar daca a pierdut meciul, s-a aratat curtenitoare si amabila cu „oficialii” formatiei bucurestene. Spre diferenta de Gigi Becali, care a afirmat sus si tare ca el, conform unor precepte religioase, nu are ce vorbi cu o… femeie, asa incat la Bucuresti nu se vor intalni. Sa fie vorba despre bigotism, misoginism, ori poate „Razboinicul luminii” se teme de… cantecul sirenei?! Trecand insa la campionatul nostru, trebuie sa remarcam cateva rezultate mai deosebite. Echipa din Chiajna, care o tinuse langa cu patru jocuri la rand castigate, a fost infranta, pe propriul teren, de producatorii doljeni de praz cu 2-1, victoria oltenilor sosind in ultima clipa (minutul 92!). Ar fi de semnalat ca golul inscris de Martici se datoreaza fundasului central ilfovean Manasse, care a luftat ca in curtea institutiei Vatra Luminoasa, stiindu-se despre el ca are orbul gainii. La Ploiesti, baietii lui Marin Barbu au castigat, in sfarsit, cu 2-1 intalnirea cu Sepsi, dar se pare ca golul victoriei a fost din ofsaid. Sambata, la inceputul noptii, in orasul Ovidiu, s-au intalnit Viitorul si CFR Cluj. Meciul a fost vioi, dar incrancenat si plin de cotonogeli, in care ardelenii au dominat, insa steril, iar imberbii lui Hagi au castigat pana la urma cu 1-0, printr-un gol fabulos al brazilianului Eric. Dobrogenii joaca din ce in ce mai bine si confirma spusele lui Dan Petrescu: „Cea mai buna echipa din campionat este Viitorul!”. Duminica, la Giurgiu, echipa din Voluntari a infrant formatia lui Iordanescu junior cu scorul de 3-2. Meciul, pe alocuri electrizant, cu faze de exceptie, a fost condus de arbitrul Catalin Popa, care ar putea fi premiat pentru o inventie in fotbal: acordarea cartonasului galben jucatorului faultat! Si aceasta decizie, culmea, a si repetat-o! Ciudatenie sau haiducie? Asa ceva nu s-a mai vazut! In plus, cred ca hotararea lui de a acorda o lovitura de la unsprezece metri in favoarea oaspetilor, facilitandu-le victoria, a fost o decizie gresita! Nici gand de fault in careu! Dar asta-i omul! Vorba lui Edi: „arbitraj smecheresc”! Sosita din Israel, FCSB a poposit la Arena Nationala pentru jocul cu Poli Timisoara. Lume putina, ca niciodata, dar goluri cu toptanul! Baietii lui Dica au crezut ca se afla la un joc de handbal si le-au administrat timisorenilor sapte goluri. E drept ca cei de pe Bega s-au prezentat cu cativa invatacei, dar rezultatul nu-l scuza pe distinsul antrenor Ionut Popa. Budescu si Gnohere au fost din nou excelenti. Ma gandesc cu tristete la Alibec! FCSB a ajuns la un bob zabava de CFR, dar are in coasta oltenii lui Baluta! Ei, vom vedea!