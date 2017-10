Bizonul si iepurasul

Nu cunosc daca exista prin literatura lumii vreo fabula cu acest titlu, dar sunt indemnat de gandul de a-mi numi astfel articolul de astazi, riscand, ce-i drept, sa fiu aruncat in butoiul in care haladuiesc mii de „intelectuali” atinsi de dulcea patima a plagiatului!

Trecand peste acest cantec al sirenelor, ma asez sa scriu cate ceva despre etapa a saisprezecea a anemicului nostru campionat, in care s-au intamplat cateva boroboate ce au schimbat aranjamentul capitei in varful careia se lafaia, pana duminica seara, bursucul Dan Petrescu. Toata tevatura a pornit de la egalul scos de echipa socotitorului pe abac Cristi Pustai, care nu s-a lasat infranta de ceferistii ce au dirijat trenul pe linia ferata Medias-Cluj! Se zice ca baietii de sub Feleac nu au castigat din pricina refuzului arbitrului fagarasean Marian Barbu de a le acorda o lovitura de la punctul cu var inca de la inceputul partidei. Asa o fi, dar halul in care au jucat alde Paun vine sa traga un semnal de alarma in locomotiva ardeleana. Fara menajamente, se poate spune ca scolitii lui Dan Petrescu nu au jucat mai nimic. E drept ca au lipsit din echipa Deac si Culio, dar nu cred ca rostul si puterea echipei ar trebui sa stea numai in ei. Scorul egal (0-0) le lua dreptul clujenilor de a se mai lafai in jiltul imparatului, fiindca, mai tarzior, la ceas de incepere a noptii, trupa lui Becali, venita la Turnu sa joace cu formatia craioveana, a spulberat caruta, cu catea cu tot, in care se aflau producatorii de praz doljean. Astfel, invingand cu scorul astronomic de 5-2, bucurestenii, aflati inainte de ziua cu pricina in coasta echipei clujene, au sarit strunga peste aceasta si s-au instalat la clasa intai a ligii! Plansete, steaguri albastre facute zdrente, cuvinte derivate din specialitatea ginecologica, reprosuri si alte alea au vazut si auzit spectatorii de pe stadionul din Severin. In teren s-au infruntat doua echipe animate de dorinta victoriei, numai ca, in primul mitan, craiovenii s-au purtat precum cei scapati de sub anestezie, iar mieluseii lui Gigi au imbracat pielea unor lupi hamesiti, varandu-le rapid doua goluri, primul chiar la debutul partidei, realizat de Gnohere, zis si Bizonul, si al doilea de „batranul” Teixeira. In partea a doua a meciului, doljenii se mai trezira din uimire, insa presiunea bucurestenilor nu le-a oferit nicio sansa. Oaspetii au mai marcat de trei ori, iar alde Baluta, zis si Iepurasul ‒ pentru fuga lui naprasnica ‒, au inscris si ei doua goluri. De fapt, la trimiterea mingii in plasa a existat si ceva hazard, intrucat ambele echipe si-au facut de… cap cu cate un autogol! Dar ce mai conteaza?! Fosta Steaua revine in stralucire, umilind cea mai buna echipa a momentului! Pe gazon s-au razboit doi actori importanti, Bizonul, care a calcat, cat a stat in teren, totul in picioare, si Baluta, Iepurasul, care a dovedit, in ciuda infrangerii, ca e dat naibii! Tot in etapa a saisprezecea s-a intamplat ca arbitrul Coltescu sa-l injure, nu stim daca de mama, pe Edi Iordanescu, apoi, ca sa se dea… rotund, acest coltos Coltescu l-a mai si trimis pe antrenorul giurgiuvenilor in tribune. Nu-i dam dreptate lui Edi, dar marlania lui Coltescu cine o pedepseste? Poate ma-sa!

P.S. Oripilat de multii delatori ai Simonei Halep, aparuti meteoric in gasca de clampanitori rataciti printre ziaristi si de al caror nume nimeni nu va afla vreodata, ei fiind nimeni, care, gelosi pe succesul ei, aproape ca ii contesta locul intai in lume obtinut ca rezultat al stradaniei, talentului si constantei demonstrate in multe competitii, le amintesc acestora ca niciodata in istoria tenisului feminin o asemenea performanta nu a fost atinsa de vreo jucatoare din Romania si ca la acest moment stirea ca o romanca se afla in fruntea clasamentului WTA a facut inconjurul lumii, cu admiratie si pretuire. Sarbatorita pe meleaguri straine, Simona, incoronata drept cea mai performanta tenismana a momentului – Federer insusi alaturandu-se celor care au dorit sa-si exprime aprecierea pentru ea –, nu a uitat sa aminteasca de Romania si de mandria de a aduce numele tarii noastre in atentia lumii intregi.