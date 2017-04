Barsan, fiul barsanei!

Nu vreuna dintre barsanele lui Dem Teodorescu, Alecsandri sau Lesnea este subiectul randurilor de fata, ci o oarecare oaie natanga deghizata in arbitru de fotbal la jocurile din prima liga mioritica, purtand numele de Barsan Marcel. Individul, dotat cu un fluier mincinos la gat, a fost desemnat de contopistii din FRF sa conduca meciul dintre CSU Craiova si Astra, in contul etapei a sasea a plictisitorului play-off. Practicand un arbitraj de parca atunci sarise strunga, acest… fiu de oaie a reusit sa-i enerveze la culme pe cei doi antrenori, pe jucatori si, de buna seama, pe publicul aflat in tribunele stadionului din orasul renumit prin tuica de prune „Doi ochi albastri” si lalelele primavaratice. Inca de la inceput insul si-a aratat nepriceperea luand tot soiul de decizii anapoda, dar in momentul cand a hotarat sa acorde o lovitura de la punctul cu var in favoarea oltenilor, la o faza in care nu a existat nicio neregula, a varsat cu ostentatie sistarul rabdarii. Degeaba au cautat giurgiuvenii sa-i intrerupa transhumanta mintii plecate… cu sorcova pe coclauri, fiindca berbecul nu a cedat nici de-al naibii! O a doua gafa ‒ pe numele ei adevarat: prostie ‒ a comis-o atunci cand i-a aratat cartonasul galben lui Budescu, jucatorul recurgand la o stratagema tactica in cazul executarii unei lovituri libere, chestie nestiuta, neinteleasa, nepracticata pe tapsanul unde berbecul Barsan s-a scolit! Ne intrebam ce cauta acest surogat de arbitru pe terenurile de fotbal, cand locul lui este intr-o turma de oi?! Turma in care ar putea sa behaie si multi intrusi din Federatia de Fotbal! Cat despre meci, putem spune ca Astra s-a dovedit a fi o echipa solida, cu un sistem de joc modern, iar Craiova ne-a aratat ca este o trupa inca in dospire, care alearga, dar fara spor. Vorba unui chibit: „Si calul alearga, si ce daca?”. Invingandu-i pe juveti cu 3-1, baietii neastamparatului Sumudica au dovedit ca atunci cand isi intrebuinteaza tot combustibilul sunt invincibili! * Jucand in ziua de Pasti cu Dinamo, Hagi si trupa sa de imberbi au inghitit cu coaja cu tot ouale inrosite de speranta izbanzii. In ciuda faptului ca baietii din Ovidiu au dominat si au avut mai tot timpul mingea, au pierdut cu 1-2 pe stadionul din Groapa Teiului. De altfel, elevii lui Contra i-au lasat pe constanteni sa plimbe mingea, dar au contraatacat de cateva ori periculos, si in doua dintre aceste sarje au si inscris! Astfel, Dinamo urca in clasament, iar Viitorul sta pe loc, si se pare ca nu mai are niciun… viitor de lider! * Ultima partida din etapa a sasea, disputata la Cluj intre CFR si FCSB, a primit din partea celor cincisprezece mii de spectatori premiul pentru cel mai plictisitor meci al primei ligi!! Altfel spus, joc anost, cu zeci de pase date aiurea, atat de multe incat doar la meciurile dintre echipele orbilor si surzilor mi-a fost dat sa vad. La aceasta partida s-a „evidentiat” ratangiul de serviciu, tanarul bucurestean Florin Tanase. In rest, ceata!